Жительницу Вильнюса обокрали, пока она принимала душ: какую схему используют домушники

Во время карантина жители Литвы много времени проводили дома, поэтому ворам приходилось промышлять в других местах. Сейчас ситуация изменилась, пустые дома - лакомый кусочек для воров. Но есть категория грабителей, которой неважно, дома вы или нет – им достаточно проверить, закрыта ли ваша входная дверь. От такого вора пострадала жительница Вильнюса и поделилась своим опытом с журналистами.

Каролина живет в Вильнюсе в многоквартирном доме. Молодая женщина убедилась в том, что даже ненадолго нельзя оставлять дверь незапертой. Она хочет предупредить других жителей многоквартирных домов.

"Жители многоквартирных домов уже, наверное, видели в фейсбуке информацию о том, что кто-то ходит по подъездам и проверяет, заперты ли двери в квартиры. Если дверь бывает открыта, вор открывает ее и, если не сталкивается с глазу на глаз с хозяином, то хватает первое, что увидит, и убегает. Если же видит хозяина, то извиняется, говорит, что не туда попал", – рассказала Каролина.

Она сама пострадала от таких воров, когда забыла закрыть двери на ключ и пошла в душ. Когда она вышла из ванной, лежавшей в коридоре сумочки уже не было.

"В кошельке было 100 евро, я собиралась на день рождения и планировала подарить эти деньги, были документы, банковские карты. Банк быстро заблокировал карты, но были хлопоты с восстановлением документов, да и денег жалко. К счастью, много наличных в сумочке не было", – рассказала пострадавшая.

Чаще всего воры активизируются в праздники, поскольку многие жители уезжают на курорты или в гости. По данным охранной компании GRIFS AG, зимой поступает около 5000-6000 вызовов, связанных со взломами, попытками проникновения в жилье, поджогами.

Чаще всего сигнализации срабатывают в декабре: около 5600 раз в 2019 и 2020 г. и 7300 – в прошлом. Полиция подтвердила, что число краж в 2022 году выросло.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 8130 краж – на 16% больше, чем за тот же период 2021 года. Особенно выросло количество краж из автомобилей - на 25%, а количество краж из магазинов – на 46%.

Советы жителям:

• Не впускайте в дом незнакомых людей. Не доверяйте предъявляемым документам, интересуйтесь, а какой целью пришел "специалист".

• Интересуйтесь новыми способами защиты жилья - новыми замками и т.д. В двери важно оборудовать "глазок".

• Закрывайте двери, даже если вы выходите на пару минут вынести мусор или хотите быстро сбегать в магазин. Не оставляйте ключи под ковриком и в других "тайных" местах.

• Перед отъездом из дома всегда закрывайте окна, балкон, двери. Можно оставить включенным свет, радио.

• Если вы потеряли ключи, обязательно поменяйте замок.

• Важно, чтобы в подъездах был домофон.

• Перед отъездом попросите соседей присмотреть за вашей квартирой/домом, достать почту из почтового ящика.

• Установите сигнализацию.

• Если вы живете на нижних этажах, застеклите балконы. Позаботьтесь о хорошем освещении двора и автостоянки.

• Застрахуйте недвижимость. Пометьте ценные вещи в полиции, так их будет легче опознать.

• Если вы обнаружили, что в вашем доме побывали воры, не заходите внутрь, вызовите полицию. Ничего не трогайте, не оставляйте свои следы и не уничтожьте улики. Ждите полицию у соседей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!