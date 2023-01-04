В Литву возвращается зимняя погода

В среду в Литву с запада придет еще один циклон. В большинстве районов будет облачно, только на востоке и на юго-востоке до вечера еще возможны прояснения, а вечером и там будет серо и мрачно.

Ожидаются осадки, в основном мокрый снег, на юго-западе и западе может идти дождь, на северо-востоке снег. Местами будет скользко из-за гололеда. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт. Будет идти снег, мокрый снег. Местами осадки будут сильными. Кое-где прогнозируют гололед. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В четверг днем ситуация практически не изменится. Будет облачно, ожидаются осадки. Местами гололед. Усилится северо-восточный, северный ветер. Днем будет от 1 градуса тепла до 2-5 градусов тепла на западе. На юго-западе 6 градусов тепла. Только на севере местами будет около 1 градуса мороза.

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