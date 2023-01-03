Экономист: в этом году будем наблюдать "приостановку" литовской экономики

По мнению экономиста INVL Индре Гените-Пикчене, в 2022 году литовский рынок и бизнес продемонстрировали очень высокий уровень стойкости. По словам экономиста, об этом свидетельствует прошлогодний рост заработных плат и сохранение объемов торговых оборотов. Однако И. Гените-Пикчене считает, что уже можно заметить замедление, которое приведет к "приостановке" экономики.

"Также повышение заработных плат, показатели рынка труда все еще достаточно высоки и действительно не снизились за этот год. Это говорит об определенной стойкости. Когда люди сохраняют свои рабочие места, когда зарплаты, на фоне такого инфляционного окружения, повышаются, а не урезаются, это и есть стойкость, что и способствует сохранению покупательной способности жителей. А то, что она не сократилась, можно видеть по обороту розничной торговли, который сокращается очень, очень незначительно с учетом инфляционного контекста" – во вторник Žinių radijas утверждала И. Гените-Пикчене.

"Видим, что только очень незначительно в реальном объеме сократился объем розничной торговли за последние месяцы"– добавила она.

И все-таки, по словам экономиста, в 2023 году можно будет наблюдать замедление темпов экономического роста, так как заметны изменения на рынке экспорта.

"Но, конечно, этот год начался, и это уже можно было заметить в прошлом году, он будет годом определенной приостановки. Так как понемногу останавливаются наши важнейшие рынки экспорта", – утверждала экономист.

ELTA напоминает, что по данным Центробанка Литвы (ЦБ) в 2022 г. рост внутреннего валового продукта Литвы составит 2,5 проц., а в следующем году, вследствие решений, предусмотренных в принятом бюджете, рост замедлится до 1,3 проц.

По прогнозам БЛ, рост безработицы будет незначительным, а заработные платы повысятся до 10 проц. По словам председателя правления Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса, "довольно уникально" то, что в Литве и еврозоне, несмотря на прогнозируемое замедление экономики, рынок труда сохраняет свою активность.

Г. Шимкус также отметил, что инфляция ниже 10 проц. снизится в середине следующего года.

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