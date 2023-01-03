Число погибших при пожарах в прошлом году – одно из самых низких за весь период независимости

BNS ; Ингрида Стенюлене , ru.DELFI.lt

В прошлом году в пожарах в Литве погибли 72 человека - это один из самых низких показателей числа погибших в огне или при задымлении за весь период независимости, показывают данные, собранные BNS.