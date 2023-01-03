Министр рассказал, что ждет водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей в 2023 году

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что сразу после Нового года готов порядок, в соответствии с которым загрязняющие окружающую среду автомобили будут останавливать на улице, а их водителей обяжут заново пройти техосмотр, пишет tv3.lt.

Министерство охраны окружающей среды вместе с Литовской администрацией безопасного транспорта готовят новый порядок, в соответствии с которым на улицах будут останавливать загрязняющие природу автомобили.

"На улицах примерно каждый 30-й автомобиль не может считаться нормальным в техническом плане (...). Появится порядок, в соответствии с которым на улицах будут останавливать автомобили, проверять их, и если они не будут отвечать техническим требованиям - назначать повторное прохождение техосмотра", – сказал министр.

По словам Гентвиласа, новый порядок начнет действовать с января/февраля.

"Чтобы защитить людей, которые ездят на исправных автомобилях и очистить дороги от каждого 30-го автомобиля, загрязняющего окружающую среду", – сказал он.

По словам Гентвиласа, планируется, что такие проверки будут выполнять работники администрации безопасности транспорта, полиция, а в будущем – Департамент охраны природы.

Это еще один способ борьбы с загрязняющими природу автомобилями, который предлагает Гентвилас. В прошлом году парламент отклонил предложение о введение налога на загрязняющие природу автомобили. Министр сказал, что повторно проект не будет представлять.

"Сейчас мы будем решать проблему целенаправленно, будем останавливать такие автомобили на улицах, назначать повторный техосмотр", – сказал Гентвилас.

Жителей ждет еще одно новшество – зоны низкого загрязнения, которые с Нового года установят все муниципалитеты Литвы.

"Мы видим, что в Шутгарт, Амстердам, в другие города не впускают дизельные автомобили, автомобили с четырьмя ведущими колесами. У нас маленькие города, общественный транспорт или не развивается, или бастует, муниципалитеты не были активными, поэтому нет особых изменений", – сказал Гентвилас.

Портал tv3.lt ранее сообщал, какие зоны с небольшим загрязнением установлены в разных муниципалитетах Литвы. Например, В Вильнюсе предусмотрены три этапа введения таких зон. На первом такой зоной станет Старый город. На втором - такая зона охватит всю центральную часть, охватит часть Науяместиса и Шнипишкес. На третьем этапе она охватит территорию до ул. Жальгирё, весь Науяместис и часть территории Науининкай около железнодорожного вокзала.

Выясняется, где будут такие зоны в Каунасе. Первый этап - такой зоной станет Старый город. Второй этап (до 2030 г.) охватит всю центральную часть Каунаса.

"Около въездов в такие зоны установят "умные" камеры, которые будут фиксировать въезжающие автомобили. Камеры по номерам будут проверять, отвечает ли машина требованиям. Если машина не отвечает требованиям, водителю придется платить за въезд", – сказали представители Каунасского муниципалитета.

Но водителей ждет не только кнут, но и пряник. И в 2023 году по-прежнему будут выплачивать компенсации водителям, отказывающимся от загрязняющих природу автомобилей.

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