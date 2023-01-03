Президент Литвы: кончина Бенедикта XVI – огромная утрата для Церкви и всех верующих

Кончина Папы Римского на покое Бенедикта XVI – это большая утрата для Церкви и всех верующих, заявил президент Гитанас Науседа, который во вторник почтил память усопшего в Апостольской нунциатуре в Вильнюсе и оставил запись в книге соболезнований.

"Мы выражаем соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI — он был великим мыслителем, но даже как великий мыслитель был скромным, простым человеком, близким к людям, близким к своим студентам, взращивавшим традиционные ценности, которые развивались веками, совершенствовавшим учение Церкви, старавшимся адаптировать его к современной жизни, но при этом сохранявший очень твердые принципы", - заявил президент журналистам.

"Полагаю, что это огромная потеря для самой Церкви, для католической веры и, конечно, для каждого из нас, для каждого жителя мира. Нам будет не хватать простоты и скромности Бенедикта XVI", — добавил он.

Президент намерен в четверг принять участие в церемонии похорон Папы в Ватикане.

Сравнивали со святым

В свою очередь, апостольский нунций в Литве архиепископ Петар Антун Ражич заявил, что ему выпала "честь и привилегия" пять лет работать помощником Папы Бенедикта в Ватикане.

"В то время в мои обязанности входило сопровождение глав государств, глав правительств, священников, епископов и других лиц, которые приходили к Папе на частную аудиенцию, в его личную библиотеку", — рассказал он.

Нунций запомнил Бенедикта XVI как человека скромного, смиренного и глубоко верующего.

"Он был очень вежлив, — рассказал апостольский нунций в Литве. - Быть ​​в его присутствии означало быть в присутствии святого человека, святого".

По словам П. А. Ражича, Бенедикт XVI "ходил с Богом, жил с Богом, мыслил с Богом".

Бывший папа скончался в субботу в возрасте 95 лет. Он возглавлял католическую церковь восемь лет, с апреля 2005 года по март 2013 года.

Он стал первым понтификом, который извинился за возникавшие во всем мире скандалы, выразив "глубокое раскаяние" и лично встретившись с пострадавшими.

Но хотя он предпринял важные шаги по борьбе с использованием детей священниками, его критиковали за то, что он не смог предотвратить сокрытие этих преступлений католической церковью.

Бенедикт XVI получил прозвище "Ротвейлер Бога" и репутацию довольно консервативного мыслителя в богословских вопросах.

Однако П. А. Ражич отметил, что эта критика не повлияла на Папу.

"Даже Господа Иисуса критиковали в свое время. Он (Папа - BNS) был верен Евангелию, учению Иисуса Христа", - добавил нунций.

Бенедикт XVI будет похоронен в гроте под базиликой Св. Петра.

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