Вайтекунене сфотографировала "блины" на реке Невежис, около Сконгалиса, в декабре. "Впервые удалось увидеть своими глазами, раньше я читала, что такое бывает", – рассказала жительница Кедайняй.
Представители Литовской гидрометеорологической службы пояснили, как образуется такое явление.
"Такие диски формируются при условиях, когда температура воздуха достигает 0 градусов, а на воде легкий бриз. Как правило, формирования блина начинается с тонкого слоя слякоти, которое распадается на округлые формы. Затем волны завершают конечное формирования краев", – рассказали специалисты.
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