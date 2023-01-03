Министерство обороны: в 2023 году Литва продолжит непрерывную военную поддержку Украины

Военная поддержка Украины со стороны Литвы продолжится и в 2023 году. Министерство обороны определило шесть основных направлений дальнейшей последовательной поддержки на этот год, сообщается в пресс-релизе.

Важной частью военной поддержки Украины в этом году станут приобретения, в том числе взнос в международный фонд поддержки Украины, предназначенный для финансирования закупки тяжелого вооружения. Военная поддержка также будет включать в себя передачу и ремонт вооружения и военной техники, военную подготовку и обучение, реабилитацию солдат, экспертную поддержку в сфере оборонных реформ, усиление кибербезопасности.

В связи с продолжающимися боевыми действиями Министерство обороны планирует закупить и передать Украине дополнительное оборудование литовского производства: приборы ночного видения, тепловизоры, средства для борьбы с беспилотниками, отмечается в сообщении.

Также планируется закупить дополнительное обмундирование для украинских солдат, новые комплекты обмундирования получат военные, проходящие обучение в Литве.

"Оружие, техника и другая военная поддержка, которую предоставляем мы и другие страны, вносит критически важный вклад в то, как разворачивается война. Борьба Украины – это наша борьба, мы должны адаптироваться к меняющимся потребностям Украины и продолжать стараться, чтобы объем поддержки не уменьшался", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

В этом году Литовская армия оценит дальнейшие возможности передачи имеющегося военного потенциала. Дополнительные средства могут быть направлены на ремонт переданного Украине оружия.

Военная подготовка и обучение будут проходить в двустороннем и многостороннем форматах. Всего планируется обучить около 1 500 украинских военных, часть из них пройдет обучение в Литве в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины. Также будет продолжена реабилитация раненых солдат в Друскининкай, говорится в сообщении.

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