В Вильнюсе мужчина нанес женщине ножевое ранение за выключенный телевизор

В понедельник в Вильнюсе врачи и полиция выезжали на помощь пострадавшей женщине.

Полиция информировала, что 2 января, в 2.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Эрфурто, в квартире, нетрезвый (средняя степень опьянения) мужчина (1960 г.р.) нанес ножевое ранение своей супруге (1965 г.р.), которая удалилась из больницы, не дождавшись окончания осмотра.

Подозреваемый был взят под арест.

Журналист Delfi выяснил, что между супругами произошла словесная перепалка, пьяный мужчина не давал жене спать, смотрел телевизор.

Сообщается, что женщина выключила телевизор и удалилась, однако муж догнал ее и ударил ножом в спину. В полицию позвонил сын супругов.

Ведется расследование.

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