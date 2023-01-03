Генсек НАТО: Ряд союзников хочет ужесточить вклад в оборону речь может идти о Польше, Литве и Великобритании

Ряд союзников по НАТО хочет ужесточить целевые показатели оборонных расходов. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью dpa, которое агентство опубликовало во вторник, 3 января.

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в два процента минимальным показателем", — отметил Столтенберг.

Председатель Североатлантического совета будет руководить переговорами по этому вопросу.

"Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах", — указал он. Задача — достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО. Он должен состояться в Вильнюсе 11 и 12 июля.

dpa: Речь может идти о Польше, Литве и Великобритании



Нынешний целевой показатель в два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) был согласован на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Йенс Столтенберг не уточнил, какие государства альянса на текущем этапе настаивают на корректировках.

Как передало dpa со ссылкой на диписточники, речь может идти о восточных союзниках по НАТО — Польше и Литве, а также о Великобритании.

Германия и ряд других стран, таких как Канада и Бельгия, считаются противниками этой идеи. На сегодняшний день они тратят значительно меньше двух процентов ВВП на оборону.

Ожидалось, к примеру, что для ФРГ по итогам 2022 года показатель составит всего 1,44 процента.

Столтенберг: Кремль готовится к затяжной войне в Украине



Ранее, 16 декабря 2022 года, Йенс Столтенберг в интервью агентству AFP констатировал, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине. В этой связи все государства НАТО, которые поддерживают эту страну, должны продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что он "не может победить на поле боя", подчеркнул Столтенберг.

По его словам, никаких признаков того, что Путин отказался от цели получить контроль над Украиной, пока не видно. "Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", — предупредил генсек альянса. "Мы видим, что они (власти РФ. — Ред.) мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и началу новых наступлений", — добавил Столтенберг.

Страны НАТО 24 марта 2022 года договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, до 30 сентября 2023 года.

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