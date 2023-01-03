На границе Литвы с Беларусью второй день без попыток нелегального пересечения

В понедельник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) снова не фиксировали мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 27 мигрантов.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в Литву в общей сложности не впустили 19 317 нелегальных мигрантов.

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