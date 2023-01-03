За сутки в Литве установлено 757 новых случаев коронавируса, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 757 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 213 человек, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 289 255 случаев. Сейчас болеют 7 231 человек, в больницах заняты 157 коек для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализирован 31 пациент. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 488 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 417.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 178,4 случая.

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