В Вильнюсе можно почтить память Бенедикта XVI

Почтить память Папы Римского на покое Бенедикта XVI в Апостольской нунциатуре в Вильнюсе можно будет во вторник и в среду.

"С 10 часов до 12 часов и с 16 часов до 18 часов все могут прийти и попрощаться, оставить запись в книге соболезнований", – сообщил BNS секретариат Апостольской нунциатуры.

Во вторник оставить запись в книге соболезнований и почтить память скончавшегося 31 декабря Папы на покое Бенедикта XVI планирует президент Гитанас Науседа.

Он также намеревается в четверг быть на похоронах Папы в Ватикане.

Папа Бенедикт XVI скончался в субботу в возрасте 95 лет. Католическую церковь он возглавлял восемь лет - с 2005 по 2013.

Папа будет похоронен под базиликой Святого Петра.

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