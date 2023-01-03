Погода в Литве меняется: грядут перемены

Во вторник погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. Днем будет облачно, местами на востоке и на северо-востоке возможны прояснения.

Во многих районах время от времени ожидаются небольшие дожди. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-западе страны, теплее – на юге.

В среду ночью усилится зона высокого давления. Облака рассеются, ожидается больше прояснений. Местами ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 0–5 градусов мороза, только у моря и местами на юге страны все еще будет выше нуля – 1–3 градуса тепла. Ожидается гололед.

В среду днем придет еще один циклон. Небо станет пасмурным. Во многих районах ожидается снег, мокрый снег. Местами прогнозируют гололед. Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!