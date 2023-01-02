Литва останется открытой для туристов из снимающего ковидные ограничения Китая

Литва не намерена следовать примеру других стран и останется открытой для туристов из Китая, который в последнее время ослабляет строгие коронавирусные ограничения.

"Для тех, кто едет из Китая, дополнительных проверок не планируется", - сказал BNS в понедельник советник министра здравоохранения Томас Багдонас.

В настоящее время более десяти стран ввели новые правила поездок для туристов из Китая, поскольку в самой густонаселенной стране мира наблюдается всплеск инфекций COVID-19 после решения ослабить строгие коронавирусные ограничения.

"Литва следует рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что штаммы, циркулирующие в Китае, известны населению Евросоюза, европейская система здравоохранения уже готова, а у граждан ЕС высокий уровень иммунизации и вакцинации", - сказал советник министра.

"Также обращается внимание, что проверки были бы эффективными, если бы они применялись на уровне всего Евросоюза, а также соседних стран, что не так", — добавил он.

Однако Министерство здравоохранения подчеркивает, что ситуация и решения могут измениться после получения новых рекомендаций от вышеупомянутых организаций.

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