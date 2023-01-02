Выступивший в Минске оперный певец Вишняускас будет баллотироваться в горсовет Вильнюса

Вызвавший в конце декабря много дискуссий и негативной реакции в Литве из-за участия в концерте в Минске оперный солист Вайдас Вишняускас баллотируется в совет самоуправления Вильнюса.

Он занимает первое место в списке кандидатов от Союза "Народ и справедливость", возглавляемого Петрясом Гражулисом, подтвердил Delfi последний.

"Я благодарен, прежде всего, за то, что он решил стать лидером списка. Человек ценный, он пастор, солист, известный человек, уважаемый человек. Только этим так называемым теперешним литовским праведникам не угоден. Думаю, он отвечает всем ценностям нашей партии", — сказал член Сейма.

Сам Вишняускас, сценический псевдоним которого Кристиан Бенедикт, свое решение податься в политику никак не прокомментировал.

Выборы в советы самоуправлений Литвы пройдут 5 марта.

18 декабря Вишняускас выступил на оперном концерте в Большом театре Минска.

Министр культуры Саймонас Кайрис заявил, что решения солиста "непонятны здравому смыслу", и шокировало его.

Солист оперы утверждал, что был приглашен в Беларусь епископом белорусских евангельских церквей и участвовал в предрождественских мероприятиях, чтобы поддержать друзей, страдающих от режима.

Сейм Литвы неоднократно обращал внимание на активное участие режима Александра Лукашенко в стратегии российской агрессии против Украины и на сосредоточение российских войск на территории Беларуси. Евросоюз ввел санкции против Беларуси из-за нарушений прав человека, вызванных волной нелегальной миграции.

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