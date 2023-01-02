Президент Литвы: при желании заменить того или иного министра нужно иметь альтернативу получше

Президент Гитанас Науседа сомневается, что решение о замене некоторых министров правительства будет наиболее подходящим в текущей ситуации. По словам главы страны, вопрос в том, удастся ли найти лучшую альтернативу сменяемым министрам.

"Вообще я всегда придерживался мнения, что нет безнадежных людей, нет безнадежных министров. И так получилось, что в адрес некоторых министров действительно было много критики, это был очень тяжелый год пандемии", - сказал Г. Науседа в программе "В центре внимания" канала TV3 в канун Нового года.

"Действительно сейчас, оглядываясь через плечо, можно сказать, что то или другое мы сделали неправильно, но, как я уже много раз говорил: в учебниках и умных книгах не было написано, как вести себя в условиях такого рода пандемии. Следовательно, та критика не была направлена ​​против личности как таковой, и если тот или иной министр способен реагировать на критику, способен измениться, способен принять, наконец, саму критику (...), то можно считать, что они просто сделали правильные выводы и могут продолжать работать", - подчеркнул президент.

Глава страны отмечает, что при формировании правительства кандидатов на некоторые министерские посты было немного. По его словам, предпринимались попытки убедить мэров некоторых муниципалитетов возглавить министерства.

Поэтому Г. Науседа сомневается, что решение о замене некоторых министров будет лучшим выходом в этой ситуации.

"Я хочу сказать, что для того, чтобы заменить того или иного министра, всегда нужно иметь ту или иную альтернативу, и эта альтернатива, желательно, должна быть лучше. Потому что, если мы меняем министра только потому, что он потерял свой имидж в обществе, и заменяем его на худшего, значит, мы заново программируем проблему. А через несколько месяцев у нас будет еще большая проблема. Не знаю, правильный ли это путь", - размышлял президент.

"И, в-третьих, безусловно, немалое влияние оказала позиция главы правительства. Мне она не кажется нелогичной, что замена того или иного министра может открыть ящик Пандоры. В таких сложных кризисных обстоятельствах, я думаю, что такое предположение не является надуманным", - добавил он.

Оппозиция Сейма инициировала уже четыре интерпелляции министрам действующего Правительства – министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису, министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Все эти процессы закончились в пользу правящих – ответы на вопросы были одобрены, поэтому министры продолжают работать на своих постах.

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