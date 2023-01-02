Что сбило цену на электричество в Литве: каникулы, теплая погода и снижение потребления

Средняя цена электроэнергии на литовском рынке на прошлой неделе снизилась на 64% до 64,6 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщил в понедельник оператор передачи электроэнергии Litgrid.

Директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс говорит, что на прошлой неделе в Литве на 12% уменьшилось потребление электроэнергии, а в связи с более высокой температурой воздуха уменьшилась и потребность в отоплении.

"Жители и компании, у которых сейчас каникулы, способствуют необычно низкому потреблению электроэнергии. А повышавшаяся в последнее время температура воздуха в воскресенье в некоторых местах Литвы превышала десять градусов тепла, из-за чего потребность в отоплении на прошлой неделе уменьшилась. Подобные тенденции преобладали по всей Европе и совпали с чрезвычайно высоким производством ветровой электроэнергии", - сказал для пресс-релиза Варанавичюс.

Потребление электроэнергии с 26 декабря по 1 января снизилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей – до 216 гигаватт-часов (ГВтч).

По словам Варанавичюса, на прошлой неделе ветряные электростанции произвели больше всего электроэнергии в 2022 году - 59 ГВтч, и на несколько часов 31 декабря и 1 января это привело к отрицательным ценам на электроэнергию.

Электростанции страны обеспечили 42% потребленного количества электроэнергии, а всего на прошлой неделе было произведено 90 ГВтч электроэнергии - на треть больше, чем на предыдущей неделе, 66% (178 ГВтч) электроэнергии было импортировано - на 15% меньше, а экспортировано было на 63% больше - 26 ГВтч.

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