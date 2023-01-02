Министр образования Литвы: интеграция украинских детей проходит успешно

После начавшейся в феврале войны в Украине в Литве поселилось около 67 тыс. украинцев. По словам министра образования, науки и спорта Ю. Шюгждинене, в настоящее время в литовских школах и детских садах обучается около 12 тыс. украинских детей. По ее словам, в 2022 г. министерство создало все необходимые условия интеграции украинских детей и их обучения вместе с литовскими детьми.

"Хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что интеграция украинских детей действительно идет очень успешно. И здесь я очень благодарна нашим муниципалитетам, школам, особенно учителям, которые с открытым сердцем приняли украинских детей. Это действительно непросто", - Elta сказала Ю. Шюгждинене.

По ее словам, в литовских школах и дошкольных учреждениях обучается около 12 тыс. украинцев, из них около 65 проц. посещают школы с литовским языком обучения и около 15 проц. учатся по украинской образовательной программе.

"Мы выдали разрешения шести школам работать по украинской программе образования", - отметила министр.

По словам Ю. Шюгждинене, у Литвы была "особая" миссия – помогать украинским детям.

"Большая часть из них вернется на родину и будет способствовать ее восстановлению, поэтому для нас очень важно, чтобы дети, обучающиеся в наших школах, продолжали изучать украинский язык и историю. Однако в то же время очень важно, чтобы они хорошо себя чувствовали в нашей стране, т.е. учили литовский язык, что позволит им участвовать в неформальном образовании, активно участвовать в социальной жизни", - отметила министр.

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