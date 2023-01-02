Министр финансов Литвы: анализ роста цен на продукты питания может иметь смысл

Министр финансов Гинтаре Скайсте считает, что анализ роста цен на продукты питания может иметь смысл. По ее словам, подобный анализ провело правительство Швеции, Центробанк Литвы также отслеживает ситуацию, связанную с ростом цен.

"Я бы предпочла не называть это расследованием, но некоторый анализ может иметь смысл. Подобный анализ провело правительство Швеции, у нас был разговор с главой Центробанка Литвы, они постоянно отслеживают цены, так как отвечают за их стабильность. Обещали дополнительно рассмотреть именно составляющие цен на продукты питания, чтобы можно было оценить, насколько объективно эти цены растут, нужен ли какой-то дополнительный надзор или дополнительный мониторинг со стороны Совета по конкуренции", - сказала телевидению Lietuvos rytas Г. Скайсте.

Политик утверждает, что не хотела бы называть возможный анализ расследованием, потому что это означало бы поиск виновных. Однако, по ее словам, анализ внесет больше ясности относительно причин роста цен.

"Мне кажется, что прозрачность, ясность, откуда идет рост цен, даст всем больше уверенности и ясности. Я бы не хотела называть это расследованием, где мы ищем виновных, а скорее анализом, пытаясь увидеть главные причины и посмотреть, какие меры можно было бы принять для стабилизации ситуации", - сказала министр финансов.

Г. Скайсте утверждает, что если будут обнаружены определенные нарушения конкуренции, то для этого есть Совет по конкуренции и его надзор. Однако министр склонна дождаться анализа и посмотреть, в чем могут быть основные причины высоких цен на продукты.

"Думаю, нужно дождаться анализа и в таком случае можно будет посмотреть, где основные причины, то ли это просто переход цен на энергоносители в цены на продукты питания, где, наверное, сложно сделать что-то дополнительно, кроме частичной компенсации цен на электроэнергию, что и предложило правительство", - пояснила она.

"Возможно также, что на цены влияет рост зарплаты, наверное, нужно очень внимательно посмотреть и мы увидим, есть ли объективные причины, которые распространены в рыночной экономике, или есть какие-то вещи, кажущиеся странными", - добавила она.

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