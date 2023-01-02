В Шилутском районе быстро поднимается уровень воды, утонул автомобиль Mercedes-Benz

31 декабря пожарные Шилутского района помогали экипажу легковушки, который оказался в незавидном положении - машину на затопленной дороге подхватило сильное течение, пишет Vakarų ekspresas.

31 декабря, в 15.35 ч. сообщили, что на дороге тонет машина, ее несет сильным течение. Это происходило на 4-м км дороги Палечай-Ужлекняй. Когда пожарные приехали, Mercedes-Benz стоял в воде по самую крышу. Людей в машине не было. Водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль.

Пожарные-спасатели в гидрокостюмах провели разведывательные работы. Поскольку течение было сильным, а уровень воды быстро поднимался, вытащить автомобиль в тот же день не удалось.

2 января в разных местах вышеуказанной дороги, движение было запрещено из-за высокого уровня воды. Уровень воды составлял 30-50 см.

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