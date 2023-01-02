В Вильнюсе прощаются с Агне Ягелавичюте

2 января в похоронном бюро на ул. Оланду прощаются с дизайнером Агней Ягелавичюте.

Приходящих почтить память покойной просят приносить по одной белой розе. Ранее сообщалось, что проститься с покойной можно 2 января с 12:00 до 20:00 ч., 3 января с 9:00 до 11:00 ч.

Delfi напоминает, что похороны состоятся 3 января, в Каунасе, на Кармелавском кладбище.

Ягелавичюте скончалась на 43 году жизни от сепсиса, вызванного воспалением легких.

Агне Ягелавичюте – известный стилист, дизайнер, экс-редактор журнала L'Officiel, телеведущая, автор кулинарных книг.

Агне родилась в Каунасе, училась в каунасской гимназии "Аушра", в Вильнюсе окончила Коллегию дизайна, а затем получила степень бакалавра в Вильнюсской художественной академии.

Она прославилась после участия в первом литовском риэлти-шоу "Аквариум", работала в известной команде "TВ Помощь".

Ягелавичюте дважды выходила замуж. Первый ее супруг – Витаутас Мартинайтис, второй – Мантас Волкус. Во втором браке у Ягелавичюте родился сын Ляонас. Вскоре после рождения ребенка брак распался.

В одном из последних интервью, данном в конце этого года журналистке Эдите Милдажите, Агне рассказала, что переживает сложный период. Однако женщина рассказывала, что не утратила оптимизма и нашла человека, который ей помогает.

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