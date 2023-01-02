На литовских реках начался ледоход

Сразу после Нового года литовские реки дарят необычные виды, характерные для весны. Жители делятся фотографиями и видео ледоходов.

В понедельник проект "Клайпеда, я с тобой" поделился видео из Русне. Видео сделано с судна. Видно, что на реке скопился лед, льдин много, они идут на судно.

Скопление ледяных глыб в Куршском заливе 1 января зафиксировал и директор орнитологической станции Мыса Венте Витаутас Юсис. На берегу залива можно увидеть горы льда. видео впечатляет.

Похожие кадры были сняты в воскресенье и в Бирштонасе. На реке скопилось много льда, лед выталкивает на берег. Лина сняла видео этой картины.

Фотографии ледохода в Бирштонасе прислала читательница портала Эрика.

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