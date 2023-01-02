Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину

В большинстве стран мира Новый год встречали праздничными мероприятиями и салютами, в Украине в это время звучали сирены и работало ПВО. Генштаб ВСУ в понедельник утром сообщил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли по Украине более 50 авиаударов, использовав 44 беспилотника иранского производства "Шахед-136", а также 55 раз обстреляли украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.

О том, какая сегодня обстановка в Киеве, настроениях жителей Украины, ожиданиях от 2023 года говорим с нашей коллегой украинской журналисткой Насткой Федченко.

На связи со студией также Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, Член Общественного совета при МИД Украины. Обсуждаем вызовы в сфере международной безопасности, с которыми предстоит столкнуться в 2023 году.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!