О том, какая сегодня обстановка в Киеве, настроениях жителей Украины, ожиданиях от 2023 года говорим с нашей коллегой украинской журналисткой Насткой Федченко.
На связи со студией также Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, Член Общественного совета при МИД Украины. Обсуждаем вызовы в сфере международной безопасности, с которыми предстоит столкнуться в 2023 году.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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