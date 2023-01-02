В следующем полугодии цена общественных поставок электроэнергии может измениться

Общественная цена на электроэнергию, выросшая с января в два раза, во втором полугодии этого года может остаться на похожем уровне или несколько увеличиться, заявил глава регулятора рынка электроэнергии Литвы.

"Как мы можем видеть, колебания цен на электроэнергию очень резкие. Они зависят от множества причин, которыми, увы, мы не можем управлять. С началом похолодания мы наблюдаем тенденцию, что цены на электроэнергию снизились", - заявил в понедельник радиостанции LRT председатель Госслужбы по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс.

"Тем не менее, вполне вероятно, что цены на электроэнергию могут остаться на том же уровне, который установлен сейчас, или даже еще немного повыситься", - заявил председатель ГСРЭ.

Цена общественных поставок для потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии с января выросла в два раза до 56,5 центов за киловатт-час. Однако с учетом государственной компенсации в размере 28,5 центов самый популярный тариф "Стандартный" - одной временной зоны - на 17% и будет составлять 28 центов (включая НДС).

Компенсация также распространяется на потребителей, выбравших независимого поставщика.

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