Коронавирус в Литве: 40 новых случаев, без летальных исходов

За минувшие сутки в Литве выявлено 40 новых случаев заболевания COVID-19, смертей не зафиксировано, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в понедельник.

Впервые раз этим заболеванием заразились 34 человека, во второй раз — 5, в третий - 1 человек.

В больницах на лечении находится 161 пациент с COVID-19, из них 11- в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 176,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,1%.

В начале февраля прошлого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

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