Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего

Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а хуже – Россию, таковы данные исследования, проведенного Baltijos tyrimаi по заказу LRT.

Опрос показал, что 24% жителей оцениваю Польшу очень положительно, а 66% скорее положительно. 16% респондентов указали, что очень положительно оценивают Германию, 66% оценивают ее скорее положительно.

Опрос также показал, что на третьем месте две страны - Украина (27% очень положительно, 54% скорее положительно) и Великобритания (22% очень положительно и 59% скорее положительно).

По данным опроса, далее идет Франция, ее очень положительно оценивают 14%, а скорее положительно – 67% респондентов и США (соответственно 27% и 54%).

Результаты опроса за февраль 2022 года показали, что Польшу положительно оценивали 88% участников опроса, а Германию – 81%. Украину в начале 2022 года положительно оценивали 80% респондентов, Великобританию – 78%, Францию – 83% и США – 71%.

По тогдашним данным, хуже всего жители Литвы оценивали Россию (64% очень плохо, 26% скорее плохо), Беларусь (соответственно 32% и 43%) и Китай (13% и 44%).

По сравнению с тогдашним опросом, оценка России ухудшилась (в феврале ее плохо оценивали 83%), а оценка Китая улучшилась на 7% (64% оценивали плохо).

Компания Baltijos tyrimai провела опрос 17 ноября-2 декабря 2022 года. В опросе участвовали 1015 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса 3,1%.

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