В Вильнюсском районе незнакомец выстрелил в мужчину и угнал его автомобиль

В Вильнюсском районе конфликт перерос в дело со стрельбой и угоном.

Департамент полиции сообщает, что 1 января, в 12.30 ч. в Вильнюсском районе, в Раудондварисе, между группой людей произошел конфликт, во время которого незнакомый молодой человек несколько раз выстрелил из пневматического оружия в мужчину (1994 г.р.) и уехал на его BMW 116.

Угнанный BMW нашли недалеко от места происшествия. Угонщик съехал с дороги и перевернулся. Полиция разыскивает подозреваемого.

Ведется расследование.

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