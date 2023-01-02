Погода удивит контрастами: после рекордного тепла придут холода

В понедельник днем с запада к Литве приблизится атлантический циклон, который принесет обильные осадки. Будет дуть сильный ветер южных направлений. Почти везде будет 5-8 градусов тепла.

В ночь на вторник осадки станут менее интенсивными. Однако еще больше усилится южный, юго-западный ветер, порывы ветра местами будут достигать 15–18 м/с. Будет 3–7 градусов тепла. Днем время от времени будут идти дожди, местами к вечеру возможен мокрый снег. Поднимется сильный северо-западный ветер. Будет 4–8 градусов тепла.

В первой половине ночи на среду осадков будет больше, в основном будет идти дождь. Позже подморозит, будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря будет немного теплее. Поскольку будет сыро, а потом подморозит, образуется гололед. Будет дуть северо-западный ветер.

В среду днем в Литву придет еще одна зона низкого давления со стороны атлантического океана. Во многих районах ожидаются осадки, они будут смешанными – дождь с мокрым снегом, на севере - местами снег. Кое-где будет скользко. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг над Литвой установится центр циклона. Будет сыро: ожидаются смешанные осадки, в основном дождь и мокрый снег. Местами ожидается гололед. Днем усилится северо-восточный ветер, скорость ветра составит 8–13 м/с, у моря 15–17 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 1–5 градусов тепла, на севере 0–2 градуса мороза. Вечером похолодает, ожидается гололед.

В ночь на пятницу будет холодно, температура опустится до 6–11 градусов мороза. Во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Днем осадки прекратятся. Из-за облаков выглянет солнце, однако будет 4–9 градусов мороза.

По нынешним данным, в выходные температура опустится еще ниже, осадков будет немного.

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