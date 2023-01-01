Фотогалерея: как Вильнюс встретил Новый год

ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

В этом году жители, как и всегда, собрались встретить Новый год на главных городских площадях. Правда, привычные торжества были на время отменены, когда ограничениями, связанными с пандемией, запретили массовые собрания. Однако когда вирус утих, города Литвы ожили, Вильнюс не стал исключением.

Посмотрите, как столица Литвы встретила Новый год. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!