Синоптик не перестает удивляться погоде в выходные: такого еще не было

В Литве поставленные в субботу рекорды тепла в воскресенье были побиты на некоторых метеорологических станциях, а в Мариямполе и Друскининкай температура достигла 15 градусов, сообщил синоптик Витаутас Сакалаускас.

"Такого еще не было. Вчера (в субботу - BNS) во многих местах, а сегодня (в воскресенье - BNS) на всех (метеостанциях - BNS) были побиты предыдущие рекорды", - сказал BNS представитель Гидрометслужбы Литвы.

"Если мы посмотрим на период метеонаблюдений, то 1 января воздух прогревался только до семи-восьми градусов, ну а в Кибартай - до девяти градусов, а сейчас температура даже на четыре, пять, а местами и на шесть градусов выше, чем в предыдущие годы. А в Мариямполе рекорд самой высокой температуры 1 января был превышен даже на семь градусов", - добавил В. Сакалаускас.

По его словам, в воскресенье около полудня температура в Мариямполе и Друскининкай достигла 15 градусов тепла, тогда как ранее она не превышала примерно восьми градусов.

"Ни в декабре, ни в январе за все время метеонаблюдения действительно не было так тепло", - сказал он.

По словам В. Сакалаускаса, самое теплое 1 января было зафиксировано в 2018 году – тогда температура в Кибартай поднялась почти до 9 градусов.

"В Кибартай температура поднялась до 8,8 градуса, в Клайпеде - до 8,1 градуса, но такой температуры, как 1 января этого года, никогда не было", - заявил он BNS.

По словам В. Сакалаускаса, температура ночью понизится до 1-6 градусов тепла.

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