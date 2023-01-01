Вложившая деньги в криптовалюту женщина потеряла 10,5 тыс евро

В Скуодасском районе женщина стала жертвой мошенников, сообщает полиция.

По предварительным данным, в субботу около 9.36 в отделение полиции Клайпедского района поступило сообщение о том, что в период с 28 по 29 декабря в Скуодасском районе, городке Моседис неизвестный уговорил женщину (1958 г.р.) инвестировать в криптовалюту и выманила у нее 10 505 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 182(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (мошенничество).

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