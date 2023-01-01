Литовцы отапливают дома в долг: суммы уже превысили несколько миллионов евро

Правительство не успело доставить жителям подарки, так как различные компенсации - например, за отопление - задерживаются на несколько месяцев, сообщает LNK Žinios.

Говорят, что до Нового года нужно все успеть: извиниться, поблагодарить, отдать долги. Однако, похоже, государству не удалось это сделать, так как задерживается расчет с жителями по разным компенсациям. Виктория Филиповайте, советник отдела выплат Вильнюсского городского самоуправления, отвечает, почему так происходит.

“В сентябре-октябре у нас было рекордное количество обращающихся. К нам поступает около тысячи заявлений в день, а отдел способен обрабатывать 600. Так и выходит”, — сказала она.

“Из-за рекордного количества обращений мы работаем максимально быстро, в том числе в выходные дни, если это необходимо”, — добавила она.

За сентябрь-октябрь было подано 32 тысячи прошений. На этой неделе рассматриваются прошения, поданные 28-30 сентября.

“Заявка на самом деле рассматривается. Это сложный процесс, поскольку оно подается через разные каналы. Позже его рассматривают специалисты, проверяется, все ли необходимые документы поданы. На самом деле, непредоставление документов является довольно распространенным явлением, что также затягивает процесс рассмотрения.

После этого изучается информация из реестров и, при необходимости, дополнительные документы, принимается решение о присуждении или неприсуждении выплаты”, - сказала В. Филиповайте.

Собеседница добавила, что если выплата поступает из реестров, то человеку не нужно подавать ее дополнительно. Однако иногда, например, есть справка о зарплате, которую невозможно получить из реестров, потому что есть возможность получить информацию только о застрахованном доходе.

“Если человек является самозанятым или имеет какой-либо другой доход, он должен представить справку.

Не нужно подавать по несколько заявок, так как это дополнительная работа и нагрузка на наших специалистов, которым все равно приходится открывать каждую заявку, и когда они видят, что она уже подана, впустую тратится время”, — сказала она.

Представитель муниципалитета уточнила, что если компенсация будет начислена, то житель получит ее за весь период.

Лауринас Йокубаускас, руководитель команды клиентов Вильнюсских тепловых сетей, сказал, что ему поступает много звонков от клиентов, которые подали заявку на компенсацию, но до сих пор ее не получили.

“Часть клиентов покрывает свои обязательства, оплачивают счета. Другие ищут решения, обращаясь к нам с просьбой отложить уплату некоторых счетов. Другая часть клиентов ждет и рассчитывает на компенсации, но не всегда их получает.

Для таких клиентов у нас есть решение - отсрочка платежа. Предоставляем возможность оплаты 50 процентов счета, а оставшуюся часть должны выплатить в течение 6 летних месяцев. Возьмем старый многоквартирный дом. Если счет составляет от 70 до 90 евро, сейчас платят 45 евро, а остальное — в летний период", - сказал он.

Собеседник сказал, что увеличения числа таких клиентов пока нет.

"В прошлом году у нас было 165 таких клиентов, в этом году с 1 ноября у нас менее 30 клиентов, обратившихся с просьбой заключить вышеупомянутое соглашение об отсрочке платежа", - сказал он.

Л. Йокубаускас упомянул и третий вариант – оплата счета полностью.

“Я всегда рекомендую клиентам обращаться, потому что во многих случаях, если они не обращаются, долги увеличиваются, затем происходит стандартная процедура взыскания, которую и мы не хотим проводить, и не рекомендуем клиенты.

Для тех, кто обращается к нам, мы ищем варианты покрытия долгов прошлых периодов. Или получить компенсацию. На сегодняшний день компенсацию получают более 12 тысяч клиентов, и довольно много все еще ждут", - сказал он.

Мужчина также добавил, что с начала года количество должников относительно стабильное, рост составляет до 10 процентов. В общей сложности имеется долгов на 5,5 миллионов евро.

“Показатель не маленький, мы бы хотели, чтобы он был меньше, но понимаем, что имеет место энергетический кризис, который оказал влияние не только на отопление, но и на газ, электричество, все услуги", - сказал он.

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