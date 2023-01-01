Эксперты отмечают новую тенденцию: вильнюсцы больше не хотят жить в столице

С появлением рекордной инфляции и удаленной работы вильнюсцы хотят переехать в регионы. В среднем работающий в Вильнюсе человек зарабатывает на несколько сотен евро больше, чем в регионе. Чем меньше регион, тем больше разрыв. Однако эксперты отмечают другую тенденцию.

Юстина Багданавичюте, руководитель проекта Института финансов Swedbank, сказала, что разрыв в регионах Литвы всегда был заметным.

“Вильнюс — большой город, естественно, что здесь больше возможностей, больше спроса и предложения, это и поднимает средние зарплаты. Этот разрыв в регионах Литвы всегда был весьма заметным.

А если поехать, например, в Зарасайский район, то в среднем разница в оплате труда даже процентов на 40 ниже. Поэтому столица диктует свои условия и цены, как и везде в мире", - сказала LNK Ю. Багданавичюте.

По ее словам, исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank, показало, что жители Литвы не выбрали бы Вильнюс как наиболее предпочтительный для жизни город, если бы у них не было работы, финансовых или личных обязательств.

“И это частично опровергает миф о том, что Вильнюс как столица является самым привлекательным местом для жизни. Люди также оценивают свои возможности и прочие нюансы и выбирают жить там, где хотят, где им комфортнее.

Но если посмотреть на покупательную способность, на насущные потребности, удовлетворение которых необходимо обеспечить, какие расходы есть в бюджете, жилье, аренда или его покупка - в Вильнюсе по данным 2021 года годовая стоимость аренды кв. м. составлял 113 евро, а в Паневежисе – 54 евро.

Или покупка - если в Вильнюсе средняя стоимость кв. м. около 2 тысяч евро, то в Алитусе — 670 евро. Это существенная разница. А жилье для нас – это необходимая статья расходов”, – отметила Ю. Багданавичюте.

Она сказала, что житель региона, который зарабатывает меньше, чем человек, работающий в Вильнюсе, может позволить себе столько же или даже больше, чем житель Вильнюса. Потому что, по словам руководителя проекта Института финансов Swedbank, цены на услуги также различаются.

“Ему не нужно так много платить за жилье”, — подчеркнула она.

Собеседница сказала, что желание переехать в регион, город поменьше на определенном этапе жизни было всегда. Но сейчас тенденции немного меняются.

“Возможно, раньше этот этап был ближе к пенсионному возрасту. (…) Но сейчас мы замечаем, что это желание приходит раньше – и у людей трудоспособного возраста, где карьерный путь еще не такой короткий.

Думаю, тому была не одна причина — конечно, удаленная работа была здесь одной из самых важных составляющих. (…) А если есть возможность работать по гибкому графику, люди потом недоумевают, зачем им оставаться в большом городе, тратить время в пробках. Высоки не только финансовые затраты, но и временные затраты. И люди начинают по-другому это оценивать", - сказала Ю. Багданавичюте.

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