Кошмарная ночь в Вильнюсе: напившаяся с матерью девочка, повредивший глаз фейерверком парень, утонувший в ванне мужчина

Люди встретили 2023 год бурно – пили, дрались и калечились. В Вильнюсе сообщалось о мужчине, пострадавшем от фейерверка, квартире, подожженной петардой, и мужчине, который утонул в ванне.

В новогоднюю ночь в Вильнюсе, как всегда, было неспокойно. Выехавшие на патрулирование сотрудники полиции сразу же, около 18.30, получили сообщение о том, что пассажир на автовокзале не хочет выходить из автобуса — речь шла об иностранном гражданинн. Приехавших сотрудников полиции встретил водитель, который сообщил им, что один пассажир, приехавший из Эстонии в Литву, отказался выйти и потребовал вызвать сотрудников полиции.

Он пояснил, что хочет попросить убежища в Литве, потому что бежал из Эстонии, поскольку там ему не разрешают молиться в церкви и хотят запереть его в больнице. Мужчина выглядел неадекватно, подозревалось, что у него проблемы со здоровьем или он находится под действием наркотиков.

Когда приехали медики, выяснилось, что у мужчины действительно проблемы со здоровьем, так как в Эстонии несколько раз лежал в психиатрической больнице. Мужчина рассказал, что прошел 60 километров по Эстонии, после ехал на такси, а затем сел на автобус, чтобы приехать в Литву. Насколько это правда — неизвестно.

Гражданина Эстонии доставили в лечебное учреждение, там он встретил 2023 год.

В Вильнюсе не удалось избежать и стрельбы. Сотрудникам полиции сообщили, что мужчина вышел на улицу Жирмуну и выстрелил 8 или более раз из оружия.

Еще до наступления Нового года у переборщивших с алкоголем людей возникали конфликты, драки, сообщались о незваных гостях.

Фейерверком попал в глаз

После наступления 2023 года посыпались различные сообщения. В 00.04 сообщалось, что в селе Швейцарай Вильнюсского района в результате взрыва фейерверка пострадал 25-летний парень. Похоже, что несчастный случай произошел по его собственной вине — парень фейерверком выстрелил себе в глаз. Пострадавший был доставлен в больницу.

Сообщалось, что в квартиру на улице 13 января через балкон проник вор, требовалась помощь. Также на один вызов спешила не только полиция, но и пожарные, так как сообщалось, что ул. Кауно людей эвакуируют из отеля, поскольку сработала пожарная сигнализация.

В 00.15 поступило сообщение о том, что на улице Жеминас подрались две женщины, а через несколько минут стало известно о 14-летнем пострадавшем на улице Гелвону - он поранил руку петардой.

Не обошлось и без ранений: мужчина порезал себе руки на горе Трех Крестов, 32-летняя женщина поранилась в Вяркяй, почти идентичное сообщение поступило с улицы Оланду, где также требовались медики, потому что девушка поранила руки.

Постоянные клиенты: отец и сын

Около 00.30 в полицию поступило сообщение о том, что сын избил отца в квартире на улице Архитекту. Оказывается, это не первый раз, когда сотрудники полиции посещают упомянутую семью, потому что у мужчин постоянно возникают конфликты после чрезмерного употребления алкоголя.

Мужчины в явном алкогольном опьянении не переставали кричать и оскорблять друг друга даже когда прибыли сотрудники, оказалось, что сын несколько раз ударил отца кулаками по голове за то, что, как он выразился, “за***л” (надоел — Delfi).

Прибывшие медики осмотрели пострадавшего и предложили ему обратиться в больницу, но он отказался, потому что ему было лень возвращаться домой самостоятельно. Сына задержали.

Алкотестер показал, что оба мужчины были пьяны: отец — 1,98 промилле, а сын - 2,47 промиле.

Сообщили о горящем человеке

Около часа ночи в полицию поступило тревожное сообщение – женщина на улице Саванорю увидела, как был подожжен человек. На место выехал большой отряд сотрудников полиции. Там выяснилось, что сообщившая об инциденте женщина сильно напилась, а на земле горели только коробки от фейерверков.

Праздничная ночь не обошлась и без вандализма. На улице Жигиманту молодой человек бросил что-то в лобовое стекло троллейбуса, разбил его и убежал.

Встречавшие Новый год жители дрались, с кем попало. В ночном клубе агрессивный посетитель не только повредил имущество, но и изъявил сильное желание подраться с охранником. В Рудишкес к драке присоединились 4 человека, в Ширвинтос мужчина решил избить свою свекровь, а в другом месте по случаю праздника мужчина хватал свою возлюбленную за волосы.

Пили и мать, и 15-летняя дочь

В 2.40 женщина обратилась за помощью к полиции и врачам. Сообщила, что на улице Тайкос ее пьяная 15-летняя дочь вела себя агрессивно, возможно, у нее возникли проблемы со здоровьем.

На месте происшествия выяснилось, что мать и дочь находятся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина рассказала, что ее дочь где-то напилась и вернулась домой, а девочка рассказала, что мать разрешила ей пить спиртное и они праздновали вместе.

Алкотестер показал 1,56 промилле у матери и 1,90 промилле — у дочери. Девочку доставили в больницу, о случившемся сообщили в Службу защиты прав детей.

Также в 3.20 поступило сообщение о пожаре. В селе Диджёсёс Кабишкес Вильнюсского района, на улица Неменчинес, в квартире мужчины возник пожар, в ходе которого горел коридор и находящиеся в нем предметы. Предполагается, что возгорание произошло после того, как в квартиру была брошена петарда. Прибывшие пожарные сообщили о возможном поджоге, в результате чего полиция начала досудебное расследование.

Утонул в ванне

Ночью сотрудники полиции получили шокирующее сообщение. В 3.46 мужчина сообщил специальным службам, что на улице Виршулишкю обнаружил мертвого соседа. Он заявил, что 60-летний мужчина мог утонуть в ванне.

После 4 часов в сотрудники полиции спешили в Салининкай — охранник сообщил, что была выломана дверь магазина Maxima. Сотрудник был обеспокоен тем, что подозреваемый мог находиться в магазине, однако прибывшие на место сотрудники полиции его там не обнаружили.

Всего сотрудники полиции Литвы в новогоднюю ночь получили чуть более 880 сообщений.

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