Что изменится в 2023 году — коротко: рост доходов, расходов и отчислений в пенсионные фонды

Правовые акты, вступившие в силу с 1 января, коснутся зарплат жителей, пенсий, коммунальных услуг, цен на алкоголь и сигареты, отчислений в пенсионные фонды.

Доходы

Минимальная месячная зарплата в 2023 году составит 840 евро (на 110 евро больше, чем в 2022 году) — 633 евро “на руки”.

Необлагаемая налогом сумма дохода достигнет 625 евро (на 85 евро больше, чем в 2022 г.).

Средняя пенсия по старости при требуемом стаже работы должна составить в 2023 году 575,31 евро, то есть на 73,59 евро или на 14,7% больше, чем в 2022 году.

“Детские деньги” увеличатся на 5,25 евро до 85,75 евро.

Расходы

По данным Государственного совета по регулированию энергетики, цены на услуги водоснабжения и очистки сточных вод увеличиваются в среднем на 30 процентов.

Цена самого популярного тарифного плана Standartinis общественной поставки с компенсацией государства составит 28 центов/кВтч с НДС (сейчас 24,0 цента/кВтч).

Бытовые потребители природного газа, выбравшие тарифный план Minimalus (для тех, кто потребляет до 300 кубометров газа в год) и те, кто использует природный газ для приготовления пищи, будут платить 2,39 евро за 1 кубометр, а после применения компенсации государства конечная цена составит 1,4 евро/кубометр.

С 1 января из-за повышения акциза бутылка пива должна подорожать примерно на 0,03 евро, вина (до 8,5%) — на 0,09 евро, водки — на 0,14 евро.

Пачка сигарет в следующем году должна подорожать примерно на 0,18 евро, 20 штук нагреваемого табака – на 0,35 евро.

Накопление пенсий

С 1 января размер пенсионных накоплений достигнет 3 процентов, а из государственного бюджета будут перечисляться дополнительные отчисления, размер которых составляет 1,5 процента от средней заработной платы по стране.

В 2023 году также вступят в силу новые показатели, в соответствии с которыми будет определяться вид пенсионных выплат для жителей, достигших пенсионного возраста. После накопления до 5 403 евро будет произведен разовый платеж. Если накоплено более 5 403 евро, но менее 10 807 евро, будут осуществляться периодические платежи. При накоплении 10 807 евро и более приобретается аннуитет.

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