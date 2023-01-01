Президент и его супруга пожелали жителям Литвы больше света, надежды и радости в Новом году

ru.DELFI.lt

Президента Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене накануне Нового года обратились к жителям Литвы с поздравлением. Они пожелали, чтобы в 2023-й году было "больше света, надежды и радости" в каждом доме.