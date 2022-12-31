Евродепутат о повторении истории: "Москва свою злость, агрессию и ненависть изрыгает на соседние страны"

В декабре Европарламент принял резолюцию и признал Голодомор – умышленно вызванный властями СССР в 1932–1933 годах голод – геноцидом украинского народа. С депутатом Европейского Парламента от Литвы Людасом Мажилисом мы поговорили о том, почему и Литве, и странам Европейского Союза важно сохранить свою историческую память, и не разрешить Кремлю переписать историю.

"В Европарламенте мы приняли ряд резолюций, которые направлены против российской пропаганды, защищают европейскую историю. Да, Европа готовится защищать демократию, свободу слова, готовится бороться за мир, однако естественно, согласно правовым нормам. Мы не действуем вопреки нашим демократическим ценностям. Да, возможно, мы, европейцы, медленно запрягаем, но, когда запряжем медлить мы не будем", – рассказывает Людас Мажилис.

Одной из последних таких резолюций и стала та, в которой 15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор – умышленно вызванный властями СССР в 1932–1933 годах голод – геноцидом украинского народа. Резолюцию поддержали 507 евродепутатов, 12 проголосовали против, 17 воздержались. В документе указывается, что все обстоятельства создания искусственного голода в Украине в 1932–1933 годах соответствуют признакам геноцида, зафиксированным в Конвенции ООН по предотвращению и наказанию этого преступления.

Пятрас Ауштрявичюс, литовский евродепутат от группы либералов отметил, что 90 лет назад власти СССР уже предпринимали попытку сломить волю украинцев, создав искусственный голод. По словам Ауштрявичюса, уже тогда советские власти активно использовали пропаганду, приглашая лояльных иностранных журналистов посетить Украину, "демонстрируя им искаженную реальность".

"Сегодня мы вспоминаем 90-летие со времен Голодомора и соболезнуем его жертвам. Давайте поможем Украине одолеть российского агрессора, который снова угрожает этой мужественной стране", – добавил Ауштрявичюс.

"Необходимость резолюций Европарламента кроется в самом характере ЕС, являющемся сообществом ценностей, основанных на правах человека, а также прошлом Европы. Между многими теперешними странами-членами ЕС имели место серьезные исторические конфликты, память о которых может быть использована деструктивными силами как внутри страны, так и инспирирована извне. Многие страны Европы в ХХ веке прошли через тоталитарное прошлое, что отразилось на их обществах. Кроме того, вопросы политики памяти все чаще являются одной из любимых тем для пропаганды, в гибридной войне, начатой Россией. И страны Балтии, в особенности Латвия и Эстония, являются одними из главных мишеней кремлевских пропагандистов", – отмечает Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности.

По словам эксперта, элементы политики памяти и истории можно найти во многих резолюциях Европарламента, однако при этом они могут быть далеко не главной темой данного документа, однако в любом случае резолюции не проходят незамеченными, особенно в Москве. Эксперт подчеркивает, что логику Кремля, недовольного резолюциями Европарламента прекрасно иллюстрирует резолюция о важности Европейской памяти для будущего Европы (2019/2819(RSP)), где Россия названа самой большой жертвой коммунистического тоталитаризма, но подчеркивается, что ее теперешние политические элиты и обслуживающая их пропаганда продолжают обелять коммунистический режим, прославляя его и скрывая совершенные им преступления. Что затрудняет перспективы прихода демократии в Россию, поскольку эти взгляды в значительной степени разделяет и большая часть российских обывателей, невольно ностальгирующих по мнимому величию СССР.

Резолюцию, на которую ссылается эксперт и которая вызвала гнев в Кремле, Европарламент принял в сентябре 2019 года. В ней высказывается осуждение Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР и Германией, которые, согласно резолюции, “поделили Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны”. Авторы резолюции подвергли категорическому осуждению “акты агрессии, преступления против человечества и массовые нарушения прав человека, совершённые нацистским, коммунистическим и другими тоталитарными режимами”.

"Однако нужно помнить, что из-за своего неимперативного характера резолюции Европарламента стоит скорее рассматривать как документы, направленные на привлечение внимания, а также повышение осведомленности политиков и общества по важным вопросам, в том числе и в области истории", – поясняет Касцян. Как бы там ни было, одним из самых важных вызовов, с которым пришлось столкнуться, европейским политикам нынешнего поколения являются попытки Кремля переписать историю.

"Со стороны России по отношению к историческому прошлому происходят вещи далекие от того, чтобы их назвать честными. Присвоить, украсть, интерпретировать историю так, как Кремлю захочется – это точка зрения Москвы на прошлое. Отчетливо видно, что Россия вообще отказывает Украине в праве на существование, Беларусь для Кремля – не что иное, как плацдарм для нападения на ту же Украину", – указывает на нынешние события Людас Мажилис. Европарламентарий обращает внимание на то, что отношения к соседям со стороны России в течение последних нескольких сотен лет никак не изменилось.

"Начиная со времен Ивана Грозного, в головах жителей России прочно проросла идея – что их власть дана от Бога, Россия выбрана Богом для того, чтобы владеть миром, у соседей нет права на существование, кроме как подчиниться Москве. Ну и конечно же, лейтмотив – Россию окружают враждебные страны, с которыми невозможно найти общий язык. Политика России не меняется, кто бы не правил Россией – царь, коммунисты, Путин – попытки подчинить соседей никогда не прекращаются", – продолжает Мажилис. По мнению нашего собеседника, риск того, что Кремль сможет навязать свою точку зрения на исторические события, остается большим.

"Россия свою злость, агрессию и ненависть изрыгает на соседние страны, так уже случалось неоднократно. Достаточно вспомнить историю Польши и Литвы, которые в результате агрессии России исчезли на довольно продолжительный промежуток времени как самостоятельные государства. Ба! Москва снова пытается стереть из мировой истории всю нацию и страну – Украину, отрицает Киевскую Русь", – негодует Мажилис.



Liudas Mažylis Foto: Europos Parlamentas

Наш собеседник обращает внимание на то, что, по его мнению, более чем очевидно, что соседние с Россией страны обречены на то, что на их развитие и существование набрасывает тень огромный и непрогнозируемый сосед, который в любой момент может заявить, что у них нет права на существование и попытаться их завоевать. По словам Мажилиса, у войны в Украине, вызванной агрессией Российской Федерации, есть не только гуманитарный и геополитический аспекты, но помимо прочего она непосредственно наносит непоправимый ущерб природе.

"Война в Украине не может не оказывать влияния на то, как те или иные мировые правительства изменяют свою политику по отношению к вопросам климата. К сожалению, уже сейчас можно сказать, что, пока Украина сможет нивелировать последствия российской агрессии, пройдет не один десяток лет", – отмечает Мажилис. По словам собеседника, война в Украине, стала лакмусовой бумажкой, проверкой европейских ценностей.

"К счастью, Западный мир поддерживает Киев и в Европейском парламенте, я думаю, почти не осталось людей, которые не понимают кто в этом конфликте на самом деле является агрессором и террористическим государством", – подводит итоги нашей беседы Людас Мажилис.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом.





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