Смертельно опасные сочетания блюд и напитков: опасно даже для молодых и здоровых

Главные праздники года - Рождество и Новый год, могут стать настоящим испытанием для организма. Жирная еда, алкоголь и чревоугодие – как это сказывается на организме, как не попасть в больницу? Об этом в передаче на Delfi рассказали клинический токсиколог Габия Микулявичене и гастроэнтеролог Бенедиктас Курлинкус.

Новогодняя ночь - настоящее испытание для больничных врачей.

По словам Микулявичене, в приемном отделении бывает не меньше пациентов, чем на Рождество.

Чаще всего приезжают люди с травмами, но бывают и пациенты с алкогольным отравлением.

После праздников прибавляется работы и у гастроэнтерологов. Большая часть пациентов приходит с проблемами, вызванными жирной пищей и алкоголем.

"Бывают хронические заболевания, пациенты должны соблюдать диету, не употреблять алкоголь, но на праздники бывает много соблазнов. После этого некоторых требуется повторно госпитализировать", – сказал Курлинкус.

Если у человека больная печень, то достаточно и небольшого количества алкоголя, чтобы начались проблемы.

Худшее, что случается в праздники - человек теряет чувство меры. В праздники бывает много жирной, консервированной и острой пищи.

По словам Микулявичене, опасны застолья с обильными возлияними, на которых много пьют. На некоторых праздниках успевают напиться еще до того, как поедят, а это очень опасно для организма.

"Неважно, смешивают алкоголь или нет, важно общее количество выпитого. Токсикологи измеряют количество выпитого в стандартных единицах алкоголя. Одна единица - 10 г чистого алкоголя. Бутылка вина - 8 единиц, а водки – около 30.

Если за вечер выпить 4 бутылки вина, то это равняется немалому количеству крепких напитков. Важно помнить, сколько вы выпили. Если алкоголь употребляют умеренно, наутро голова не болит", – сказала Микулявичене.

По ее словам, сложно выделить более опасные виды алкоголя. Но если человек страдает головными болями, мигренью, ему надо избегать газированных напитков.

Если у человека повышенная кислотность, надо избегать сильно концентрированных напитков и газированных напитков.

Один из самых опасных коктейлей - сочетание алкоголя с энергетическими напитками.

Алкоголь нельзя пить и людям, которые принимают лекарства, например, антибиотики, антидепрессанты и т.д. В сочетаниями с некоторыми лекарствами возможен летальный исход.

Микулявичене рекомендует пить воду, если вы пьете алкоголь, поскольку алкоголь отличается мочегонным свойством. Одна из причин последующей головной боли - это как раз дегидратация.

Врач напомнила, что шампанское, которое пьют на Новый год - напиток с пузырьками, поэтому от него человек быстрее пьянеет. Кроме того, шампанское раздражает желудок.

На праздники возникает опасность и обострения или возникновения панкреатита. По словам Курлинкуса, эта болезнь может привести и к смерти молодых людей.

Панкреатит может развиться тогда, когда сильно осложняется функция поджелудочной железы. Опасны жирные продукты в сочетании с алкоголем.

"Молодые люди, которые ничем не болели, не знают, что такое панкреатит, тоже могут столкнуться с этим заболеванием, от него никто не защищен. Панкреатит развивается мгновенно, неожиданно, в тяжелых случаях пациент попадает в реанимацию", – сказал Курлинкус.

Есть очень опасные сочетания - любимое женщинами шампанское с тортом и мужчинами - пиво с цеппелинами или другим жирным блюдом.

Основной признак панкреатита - боль в верхней части живота, идущая через спину, словно опоясывающая вокруг. Боль бывает очень сильной. Может наблюдаться тошнота, рвота, температура.

Врач рассказал, что надо иметь в аптечке в праздники.

"Если повышается кислотность - хорошо иметь под рукой лекарства от повышенной кислотности, а также лекарства от вздутия живота, боли в животе. Во время еды можно принимать ферменты для облегчения работы поджелудочной железы", – сказал Курлинкус.

"Если вы чувствуете интенсивную боль - 8–10, теряете сознание, появилась сильная рвота (7-8 раз в день). В таких случаях надо сразу же обращаться к врачам", – рекомендует Микулявичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!