В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция

В этом году в Литве было проведено социологическое исследование, которое показало сплочение и открытость общества в вопросе принятия беженцев из Украины, но вскрыло опасные тенденции, связанные с отношением к некоторым нацменьшинствам. По словам экспертов, статус Литвы сейчас изменился, поэтому важно ответить на вопрос: как будем жить дальше?

Исследование в 2022 году провели Diversity Development Group Отдела этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук и Media4change.

По данным опроса, принятие беженцев из Украины в Литве одобрили 80% респондентов, в целом снизилась враждебность к беженцам: 27% сказали, что не хотели бы жить рядом с беженцами (в 2021 году таких было 47%).

Почти 60% участников опроса указали, что не хотели бы жить рядом с цыганами. Выросло число респондентов, которые не хотели бы жить рядом с русскими: с 6% до 16%. Кроме того, 74% респондентов указали, что отношение к проживающим в Литве русским в этом году ухудшилось.

Об этом в передаче на Žinių radijаs говорили директор Департамента нацменьшинств Вида Минтвидайте и представитель компании MediaskopasАйдас Петрошюс.

По словам Петрошюса, в СМИ "обесчеловечивают" россиян и белорусов.

"Мы считаем это опасной тенденцией. Я понимаю, откуда это:есть объективные события, новости, которые поступают о тех ужасах, которые российская армия устраивает в Украине, есть вещи, которые шокируют, но параллельно это обесчеловечивание, особенно в отношении русских, имеет прецеденты в истории и они показывают, что это опасное явление", – сказал он.

По его словам, это проявляется в "ярлыках", которые навешивают на русских.

"Обычно "рядовых русских" и "рядовых белорусов" представляют как людей с промытыми мозгами, которые не могут, а возможно и не хотят сопротивляться деспотическим режимам в своих странах. Обычно их подозревают или обвиняют, в том, что они тихо или активно поддерживают преступления своих режимов", – заметил Петрошюс.

Такое приравнивание белорусов к россиянам в СМИ, по мнению эксперта, уже возымело эффект – по данным опроса, отношение к белорусам ухудшилось больше, чем к россиянам.

Петрошюс заметил, что в Литве есть "три невидимые группы", когда мы говорим о нацменьшинствах: литовские русские, литовские белорусы и литовские украинцы. Он сказал, что, несмотря ни на что, литовские СМИ стараются сохранить объективность.

Монтвидайте отметила, что и прежде исследования показывали, что в общественном пространстве нацменьшинства в Литве мало проявляются или информация о них не была негативной.

"Сейчас появились тревожные тенденции. Мы видим, что мало говорят о живущих в Литве людях, о тех, кто здесь родился. Цель опросов – подумать, что надо делать, наверное, встречаться, говорить", – сказала она.

Монтвидайте сказала, что может привести пример как минимум 20 русских, которые приехали в Литву работать, учиться как в страну мечты, западную страну, где можно общаться на русском языке.

"Они были бы отличными гражданами нашей страны, но нынешний раздор, накал общества может мешать осознанию толерантности и общему микроклимату", – заметила Монтвидайте.

По ее словам, статус Литвы а самом деле изменился: Литва стала страной, принимающей иммигрантов.

"Мы должны искать ответ, (…) как мы будем взаимодействовать с большой волной украинцев? Какая-то их часть уедет, но в каждой стране останутся большие общины украинцев", – заметила она.

Тут и вопрос школ и другие аспекты, касающиеся иммигрантов всех национальностей.

"В нашей стране чувствительно относятся к вопросу языка, я знаю это по общению с уехавшими из Литвы литовцами – очень чувствительно реагируют, если литовцы за границей во втором-третьем поколении не сохраняют литовский язык. Также мы выдвигаем к обществу высокие требования и, видимо, они обоснованы - каждый приезжий, который решил жить в этой стране, должен знать ее язык. Необходимость в языковых курсах огромная, но для этого нужен микроклимат: на работе, на улице, на курортах" – акцентировала Монтвидайте.

Она привела пример - русскоязычных, отдыхавших в Друскининкай просили покинуть некоторые заведения.

"Это фобии. Исследования нужны, чтобы выявить такую опасность", – заметила она.

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