Конфликт в Шальчининкском районе: серьезно ранен полицейский, подозреваемый мертв

В пятницу поздно вечером в Шальчининкском районе произошел конфликт, сообщают, что один из его участников мертв.

Полиция информирует, что 30 декабря, в 21.50 ч., в деревне Кейджяй (Шальчининкский район) во время конфликта мужчина (1970 г.р.) выстрелил из легального пистолета "ПМ" в мужчину 1974 г.р., а затем застрелился.

Пострадавший был госпитализирован.

Delfi удалось выяснить, что конфликт произошел во время вечеринки в арендованном зале.

Полиция подтвердила, что во время конфликта серьезно пострадал вильнюсский полицейский. Он был ранен в свободное от работы время, был участником праздника.

По предварительным данным, он находится в реанимации.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!