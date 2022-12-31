Полиция информирует, что 30 декабря, в 21.50 ч., в деревне Кейджяй (Шальчининкский район) во время конфликта мужчина (1970 г.р.) выстрелил из легального пистолета "ПМ" в мужчину 1974 г.р., а затем застрелился.
Пострадавший был госпитализирован.
Delfi удалось выяснить, что конфликт произошел во время вечеринки в арендованном зале.
Полиция подтвердила, что во время конфликта серьезно пострадал вильнюсский полицейский. Он был ранен в свободное от работы время, был участником праздника.
По предварительным данным, он находится в реанимации.
Ведется расследование.
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