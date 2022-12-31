Что ждет в Новом году: новые налоги и тарифы

С 1 января 2023 года в Литве изменятся налоги и выплаты. Представляем важнейшие изменения.

Дорожает электричество и газ

Общественная цена на электроэнергию с января увеличится в два раза до 56,5 центов за кВт/ч. Однако с компенсацией в 28,5 центов, тариф одной временной зоны увеличится всего на 17%, до 28 центов с НДС, а двух зон - до 34,5 центов за дневное электричество и 28 центов за ночное.

Газ для бытовых потребителей подорожает почти в 2,5 раза, но с учетом компенсации в 99 центов, тарифы будут меньше: для тех, кто использует газ только для приготовления пищи – 1,4 евро за куб. м – на 37,3% дороже, для отопления (до 20 000 куб. м в год) – 0,92 евро, или на 19,5% дороже, а если используют больше 20 000 куб м – 0,88 евро – на 17,3% дороже.

По данным Ignitis, счета потребителей, использующих газ для приготовления пищи, в среднем будут на 1,58 евро больше, а для тех, кто использует газ для отопления – на 14 евро больше.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата увеличится на 15% – с 730 до 840 евро "на бумаге" или с 550 до 633 евро "на руки", если человек не откладывает на пенсию в пенсионном фонде второй ступени.

Минимальную зарплату в Литве получают около 14% работников, их доходы в среднем вырастут на 66,55 евро "на руки".

Обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ)

Из-за роста минимальной зарплаты на 15,1% – с 50,95 до 58,63 евро растет месячный взнос ОНЗ.

Необлагаемый налогами минимум (ННМ)

ННМ увеличивается на 85 евро до 625 евро, если доходы работника в 2023 году не превысят 1926 евро. Доходы получающих минимум за счет повышения ННМ увеличатся на 17 евро, а с учетом роста минималки их доходы вырастут на 83,55 евро.

Зарплаты служащих

Размер базового оклада, от которого зависят доходы работников государственного сектора, увеличится на 5 евро до 186 евро, поэтому их зарплаты увеличатся на 23,5-161,2 евро "на бумаге".

Пенсии

Общая и индивидуальная часть пенсии индексируется на 9-15%, в среднем пенсия людей с необходимым стажем вырастет на 65 евро до 575 евро, а без необходимого стажа – на 60 евро до 542 евро. Пенсии по старости в Литве получают 610 000 жителей.

Дополнительное пенсионное накопление

Взносы в частное пенсионное накопление растут с 2,7 до 3% зарплаты "на бумаге", а часть государства с 1,2 до 1,5% средней зарплаты в стране (в 2023 году – 1590,3 евро).

Пенсия одинокого человека

Пенсия одинокого человека увеличится почти на 3 евро – до 35,21 евро. Эту выплату получают примерно 240 000 жителей Литвы.

"Детские деньги" и выплаты на новорожденных

"Детские деньги" увеличатся почти на 5 евро – до 85,75 евро. Многодетным и нуждающимся семьям будут платить почти на 8 евро больше – 136,22 евро.

Однократная выплата на новорожденного увеличится на 33 евро – до 539 евро.

Пособие по безработице

Постоянная часть пособия по безработице вырастет больше чем на 25 евро и составит 195,47 евро, а переменная – зависит от бывшей зарплаты. Пособие по-прежнему будут платить 9 месяцев.

Пособие опекунам

Опекунам детей до 6 лет будут платить пособие на 36 евро больше - 254,8 евро, детей с 6 до 12 лет – на 42 евро больше (294 евро), а детей с 12 до 18 лет и детей-инвалидов – больше чем на 45 евро (318,5 евро).

Компенсация на отопление

Жителям компенсируют расходы на отопление в размере 10% разницы между доходами семьи и двумя поддерживаемыми размерами (314 евро) на каждого члена или тремя (471 евро) если речь идет об одиноком человеке.

Кроме того, действует льготный 9% НДС на центральное отопление.

Разные социальные выплаты

Базовые социальные выплаты увеличатся на 3 евро и составят 49 евро, пенсионное пособие – на 11 евро до 184 евро, база целевых выплат – на 9 евро до 147 евро, поддерживаемый государством размер доходов – на 10 евро до 157 евро, минимальный потребительский размер - на 354 евро.

Льготный 9% НДС

Льготный 9% НДС действует на услуги кафе и ресторанов (до конца июля 2023 года), на спортивные мероприятия, услуги клубов, исполнителей (до июля), на электронные книги и непериодические издания, на услуги культурных учреждений и их мероприятия, а 5% НДС – на специальные медицинские продукты.

Тарифы на воду, вывоз мусора, алкоголь, табачные изделия, налог на землю

Дорожает вода в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде - на 0,57-1,02 евро (с НДС) за куб. м. В Вильнюсе тариф увеличится до 2,02 евро (с НДС) с января, в Каунасе (до 2,52 евро) и Клайпеде (до 2,69 евро) - с февраля.

Увеличится плата за прием мусора на свалке, поэтому подорожает вывоз мусора.

Из-за повышения акцизов подорожает алкоголь и табачные изделия.

С 1 января будут действовать новые данные по оценке стоимости земли и недвижимости, поэтому увеличится налог на землю.

Лотерея

С Нового года несовершеннолетние не смогут купить лотерейные билеты.

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