Новый прогноз синоптиков: будет еще теплее

В субботу днем над страной пройдут дождевые облака. Прояснений не ожидается, в большинстве районов прогнозируют осадки.

Будет идти дождь, местами сильный. Небольшой мокрый снег возможен лишь местами и только в первой половине дня. Будет дуть порывистый ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ветер принесет потепление, во второй половине дня, вечером будет 4–9 градусов тепла.

В Новогоднюю ночь будет облачно. В большинстве районов ожидаются дожди, более обильные - на северо-западе страны. Меньше всего осадков ожидается на юге, там возможна небольшая морось. По-прежнему ожидается сильный юго-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночь будет теплой, 3–8 градусов тепла, а во второй половине ночи еще на пару градусов теплее.

В воскресенье днем ситуация изменится незначительно. Будет облачно, прогнозируют дождь. Особенно обильные осадки прогнозируют на севере страны, на юге осадков будет меньше. По-прежнему будет тепло – воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. Однако наслаждаться теплом будет мешать сильный порывистый ветер, местами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Он успокоится только на севере.

В понедельник во многих районах прогнозируют осадки, однако ветер успокоится, станет прохладнее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!