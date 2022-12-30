После интервью Палецкиса последовало обращение в суд по поводу деятельности YouTube

После того, как Генеральная прокуратура рассмотрела дезинформационное интервью Альгирдаса Палецкиса, отбывающего наказание в Каунасском следственном изоляторе, было принято решение не применять защиту общественного интереса, но Литовская комиссия по телевидению и радио обратилась в суд с заявлением о прекращении деятельности, сообщила Генеральная прокуратура.

Она утверждает, что в связи с опубликованным на YouTube-канале интервью прокурор Отдела защиты общественного интереса обратился в Литовскую комиссию по радио и телевидению с просьбой провести расследование и предоставить информацию о его результатах.

Комиссия проинформировала прокуратуру, установив, что YouTube-канал видеохостинга, на котором были опубликованы высказывания осужденного за шпионаж в пользу России Палецкиса, незаконно предоставляет заказные аудиовизуальные медиауслуги, не уведомив комиссию о начале такой деятельности.

Комиссия в соответствии со своей компетенцией обратилась в суд с заявлением о прекращении такой деятельности.

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