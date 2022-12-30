Такого уже давно не было: в Литве на рынке – отрицательная цена на электричество

Витаутас Будзинаускаc ru.DELFI.lt

Конец года принес в Литву не только необычное тепло, но и отрицательную цену на электричество на бирже. Это явление фиксируют в первый раз за 1,5 года.