В Вильнюсе распространяется опасная инфекция: один больной может заразить 15 человек

За 11 месяцев этого года в Литве установили на треть больше случаев туберкулеза, чем за весь прошлый год. Таковы данные Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). По словам эпидемиологов, ранняя диагностика туберкулеза – одна из основных форм управления болезнью, поэтому всем, кто входит в группу риска стоит провериться.

"Согласно имеющимся данным, один больной открытой формой туберкулеза может заразить 10-15 человек, поэтому важно диагностировать болезнь как можно раньше, чтобы у человека было больше шансов на выздоровление, и чтобы можно было защитить других людей. Это значит, что мы сами должны больше внимания уделять своему здоровью, а при первых симптомах сразу же обращаться к врачам. Только так мы можем пресечь распространение болезни, ежегодно уносящей миллионы жизней", – сказала глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Если человек в течение длительного времени ощущает слабость, быстро устает, жалуется на ухудшение аппетита, снижение веса и быструю смену настроения, а также – если у него повышена температура тела, он сильно потеет ночью, жалуется на часто повторяющиеся инфекции верхних дыхательных путей и воспаление легких, стоит провериться у врача.

Эпидемиологи напоминают, что важна вакцинация младенцев от этой болезни. Вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор не существует.

В прошлом году в Литве было установлено 500 случаев туберкулеза, 134 из них в Вильнюсском округе. В прошлом году эта болезнь унесла жизни 31 человека (в Вильнюсском округе – 13).

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