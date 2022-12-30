Президент: средняя пенсия должна составлять 50% от средней зарплаты

Средняя пенсия в Литве должна расти быстрее и составлять около 50% от средней зарплаты "на руки", заявил президент Гитанас Науседа. По его словам, такая цель согласована с правительством.

"Мы хотим, чтобы пенсия росла быстрее, чем средняя заработная плата, и мы уже договорились с нынешним правительством, что это произойдет. Средняя пенсия должна составлять примерно 50 процентов от средней нетто-зарплаты", - заявил в пятницу радио LRT Г. Науседа.

Глава страны отметил, что более быстрое повышение пенсий будет целью до окончания его срока полномочий и срока полномочий нынешнего правительства в конце 2024 года.

"Мы будем ее повышать, и мы действительно постараемся, чтобы даже до конца срока полномочий как меня, так и нынешнего — потому что мы полностью согласны в этом вопросе — нам нужно повышать пенсии, и мы должны сделать это быстро. Я думаю, что до конца 2024 года мы добьемся еще более значительного роста", - полагает Г. Науседа.

Подписывая бюджет на 2023 год, Г. Науседа подчеркнул, что в следующем году пенсии будут индексироваться четвертый год подряд. Они увеличатся до 542-575 евро в зависимости от стажа работы.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата "на руки" в Литве в третьем квартале этого года составила 1,13 тыс. евро, а средняя пенсия по старости составляет 483 евро.

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