С 9 декабря 2022 года в рамках уголовного дела бельгийские власти арестовали вице-председателя Европейского парламента Ева Кайли, а также парламентского ассистента другого евродепутата, основатель НПО "Борьба с безнаказанностью" (Fight Impunity) и романтического партнера Кайли Франческо Джорджи. Также были арестованы президент Fight Impunity и бывший европарламентарий Пьер Антонио Панцери и Никколо Фига-Таламанка – генеральный секретарь НПО "Нет мира без правосудия" (No Peace Without Justice). Генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Луку Визентини и отца Евы Кайли сначала задержали, но потом отпустили без предъявления обвинения. Кайли – одна из четырнадцати заместителей главы Европарламента – представителей представленных в нём политических партий. Она была избрана от фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – социал-демократической фракцией Европейского парламента.

Предъявленные обвинения – в отмывании денег, преступном сговоре и получении взятки – связаны с Катаром. Из-за этого журналисты назвали скандал "Катаргейтом". Это аллюзия на "Уотергейт", фундаментальный политический кризис в США в 1972–1974 годах. Ева Кайли и другие обвиняются в том, что они получали подарки и крупные денежные взятки от катарских властей. Бывшая вице-председатель Парламента работала в группе, которая должна была дать оценку ситуации с правами человека в стране-хозяйке чемпионата. 21 ноября Кайли выступила в Парламенте с речью, в которой похвалила Катар за стремление проводить реформы, касающиеся, в том числе, и трудовых прав. Справедливости ради, стоит отметить, что вице-председатель сослалась на позитивную оценку Катара со стороны Международной организации труда (ILO), которая действительно еще в ноябре 2022 года весьма положительно оценивала реформы Катара в сфере труда. На сайте ILO доступен подкаст, в котором описываются позитивные изменения в стране.

Бельгийские власти провели обыски по 16 адресам в Брюсселе, включая офисы евродепутатов и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, а главное - гигантские суммы денег. Бельгийская газета Le Soir сообщила, что в доме Панцери, в доме Кайли и Джорджи, а также у отца Кайли в совокупности были найдены более 1,5 млн евро. Пока что официально подтверждено только то, что у Панцери нашли 600 000 евро.

В Италии были арестованы жена и дочь Панцери, там также прошли обыски. Обыски недвижимости, принадлежащей Кайли, прошли и в Греции.

Ева Кайли утверждает, что невиновна, тем не менее, судя по сообщениям Le Soir и Knack, она призналась, что попросила своего отца спрятать часть тех денег, что были найдены в ее доме. Отец бывшего вице-председателя был задержан в отеле в Брюсселе с чемоданом, набитым деньгами. Источники Reuters сообщили, что Франческо Джорджи сознался в получении взяток от Катара.

Более подробно разобраться в деталях "Катаргейта" можно, посмотрев объясняющие короткие видео с подробными схемами от YouTube-канала The EU made Simple и от Politico.eu.

Последствия скандала: удар по европейской демократии и европейским левым

"Катаргейт" нанес урон сразу двум элементам политической экосистемы Европы: самому Европейскому парламенту (и, косвенно, репутации ЕС в целом), а также европейским левым.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назвала происходящее "атакой на европейскую демократию". 13 декабря парламентарии проголосовали отстранение Евы Кайли от должности вице-председателя парламента.

In view of the ongoing investigations, @Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

Особенно болезненно "Катаргейт" бьет по ЕС в условиях развязанной Россией войны против Украины и энергетического кризиса в Европе. Это ясно из слов председателя Европейского совета Шарля Мишеля: Мишель заявил, что коррупционный скандал сильно мешает Брюсселю концентрироваться на преодолении обуревающих Европу кризисов, в том числе экономического и энергетического. Скандалом немедленно воспользовались недемократические критики Брюсселя – от венгерского премьер-министра Виктора Орбана до российских пропагандистских СМИ.

Европарламентарии, которых пока что затронул "Катаргейт", в основном, связаны с Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S&D). Ева Кайли – член греческой социалистической партии "Пасок", из которой ее исключили уже 9 декабря. В тот же день соц-демы приостановили членство Кайли в фракции.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.