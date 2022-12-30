"Катаргейт": поможет ли уголовное дело против вице-председателя ЕП побороть коррупцию в институтах ЕС

Незадолго до зрелищного финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре появилась новость о задержании вице-председателя Европейского парламента Евы Кайли, а также несколько других человек, связанных с Парламентом. Стало известно, что задержанных обвиняют в отмывании денег, преступном сговоре и получении взятки от Катара – страны-хозяйки чемпионата. Как и любой громкий политический скандал, нынешнее уголовное дело может стать катализатором серьезных изменений в Брюсселе.

С 9 декабря 2022 года в рамках уголовного дела бельгийские власти арестовали вице-председателя Европейского парламента Ева Кайли, а также парламентского ассистента другого евродепутата, основатель НПО "Борьба с безнаказанностью" (Fight Impunity) и романтического партнера Кайли Франческо Джорджи. Также были арестованы президент Fight Impunity и бывший европарламентарий Пьер Антонио Панцери и Никколо Фига-Таламанка – генеральный секретарь НПО "Нет мира без правосудия" (No Peace Without Justice). Генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Луку Визентини и отца Евы Кайли сначала задержали, но потом отпустили без предъявления обвинения. Кайли – одна из четырнадцати заместителей главы Европарламента – представителей представленных в нём политических партий. Она была избрана от фракции Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) – социал-демократической фракцией Европейского парламента.

Предъявленные обвинения – в отмывании денег, преступном сговоре и получении взятки – связаны с Катаром. Из-за этого журналисты назвали скандал "Катаргейтом". Это аллюзия на "Уотергейт", фундаментальный политический кризис в США в 1972–1974 годах. Ева Кайли и другие обвиняются в том, что они получали подарки и крупные денежные взятки от катарских властей. Бывшая вице-председатель Парламента работала в группе, которая должна была дать оценку ситуации с правами человека в стране-хозяйке чемпионата. 21 ноября Кайли выступила в Парламенте с речью, в которой похвалила Катар за стремление проводить реформы, касающиеся, в том числе, и трудовых прав. Справедливости ради, стоит отметить, что вице-председатель сослалась на позитивную оценку Катара со стороны Международной организации труда (ILO), которая действительно еще в ноябре 2022 года весьма положительно оценивала реформы Катара в сфере труда. На сайте ILO доступен подкаст, в котором описываются позитивные изменения в стране.

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Бельгийские власти провели обыски по 16 адресам в Брюсселе, включая офисы евродепутатов и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, а главное - гигантские суммы денег. Бельгийская газета Le Soir сообщила, что в доме Панцери, в доме Кайли и Джорджи, а также у отца Кайли в совокупности были найдены более 1,5 млн евро. Пока что официально подтверждено только то, что у Панцери нашли 600 000 евро.

В Италии были арестованы жена и дочь Панцери, там также прошли обыски. Обыски недвижимости, принадлежащей Кайли, прошли и в Греции.

Ева Кайли утверждает, что невиновна, тем не менее, судя по сообщениям Le Soir и Knack, она призналась, что попросила своего отца спрятать часть тех денег, что были найдены в ее доме. Отец бывшего вице-председателя был задержан в отеле в Брюсселе с чемоданом, набитым деньгами. Источники Reuters сообщили, что Франческо Джорджи сознался в получении взяток от Катара.

Более подробно разобраться в деталях "Катаргейта" можно, посмотрев объясняющие короткие видео с подробными схемами от YouTube-канала The EU made Simple и от Politico.eu.

Последствия скандала: удар по европейской демократии и европейским левым

"Катаргейт" нанес урон сразу двум элементам политической экосистемы Европы: самому Европейскому парламенту (и, косвенно, репутации ЕС в целом), а также европейским левым.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола назвала происходящее "атакой на европейскую демократию". 13 декабря парламентарии проголосовали отстранение Евы Кайли от должности вице-председателя парламента.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022



Особенно болезненно "Катаргейт" бьет по ЕС в условиях развязанной Россией войны против Украины и энергетического кризиса в Европе. Это ясно из слов председателя Европейского совета Шарля Мишеля: Мишель заявил, что коррупционный скандал сильно мешает Брюсселю концентрироваться на преодолении обуревающих Европу кризисов, в том числе экономического и энергетического. Скандалом немедленно воспользовались недемократические критики Брюсселя – от венгерского премьер-министра Виктора Орбана до российских пропагандистских СМИ.

Европарламентарии, которых пока что затронул "Катаргейт", в основном, связаны с Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (S&D). Ева Кайли – член греческой социалистической партии "Пасок", из которой ее исключили уже 9 декабря. В тот же день соц-демы приостановили членство Кайли в фракции.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations. — S&D Group (@TheProgressives) December 9, 2022

Пьер Антонио Панцери был евродепутатом в той же фракции от двух социал-демократических партий Италии, Франческо Джорджи был парламентским ассистентом итальянского депутата Европейского парламента Андреа Коззолино, который также входит во фракцию S&D.

Обыск прошел и дома и дома у бельгийского евродепутата Марка Тарабеллы, который также входит в социал-демократическую фракцию, и в офисе у его парламентского ассистента. Обыскан и опечатан офис бельгийской европарламентария Мари Арена, у которой с Тарабеллой был общий парламентский ассистент. У нее же один из ассистентов работал на НПО Fight Impunity, которая находится в центре скандала. Мари Арена – также член фракции S&D.

Социал-демократы отстранила от работы некоего сотрудника за "серьезный проступок, связанный с текущим расследованием". Согласно источникам Politico, это политический советник фракции в комитете по иностранным делам Европарламента, гражданин Латвии Эльдар Мамедов.

Николас Фарррел из британского журнала The Spectator заметил: если левые парламентарии и сотрудники НПО брали взятки, то это пример невероятного двуличия со стороны тех, чьи основные принципы – защита уязвимых и бедных слоев населения. Тем не менее, пока уголовное дело развивается, рано утверждать, что скандал затронет только членов фракции соц-демов. Французская газета Le Monde проанализировала то, как парламентские фракции голосовали по различным резолюциям по Катару, и нашли, что, например, большинство депутатов "Европейской народной партии" (EPP) и "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR) как и большинство представителей социал-демократов проголосовали против резолюции, осуждающей смерти тысяч работников-мигрантов при строительстве объектов для чемпионата мира-2022.

Предсказуемая проблема или беспрецедентный скандал?

"Катаргейт" - один из крупнейших политических скандалов в истории Европейского парламента. Некоторые из европейских политиков задаются вопросом: а не последуют ли за ним новые разоблачения? Во время дебатов в Европарламенте французский правый политик Жордан Барделла заявил: "Я уверен, что в [нашем] шкафу есть еще и другие скелеты". Михиль ван Хультен, директор европейского отделения Transparency International написал критическую статью, в которой обвинил самих же евродепутатов (правда, в основном, правых фракций) в создании "культуры безнаказанности".

То, что существующие в Европарламенте антикоррупционные правила недостаточно эффективны, было ясно задолго до декабря 2022 года. Еще 16 сентября 2021 года европарламентарии призвали создать независимый орган, который мог бы инициировать расследования конфликтов интересов в отношении членов Европейской комиссии, евродепутатов и сотрудников европейских институтов. Уже тогда Дэниэл Фройнд, немецкий депутат Парламента, отметил, что существующие правила политических институтов ЕС не помогают справиться с конфликтами интересов и эффектом «вращающихся дверей» - перехода чиновников и депутатов на работу в корпорации, чьи интересы они ранее лоббировали.

Коррупция становится возможной еще и из-за особой атмосферы, возникающей там, где ограниченное число лиц вращается в одних и тех же кругах: политическая экосистема ЕС (особенно в Брюсселе) тесно связывает европейских и национальных политиков, бюрократов и членов некоммерческих и коммерческих организаций. Можно дополнительно ужесточить антикоррупционные правила, но чтобы они действительно работали, нужен постоянный контроль за тем, что происходит в Брюсселе со стороны жителей ЕС, СМИ и других независимых политических игроков.

Реакция Европейского парламента на скандал: новые меры

Европейский парламент быстро отреагировал на новость об уголовном преследовании евродепутатов и их сотрудников. 15 декабря Председатель Парламента Роберта Метсола объявила, что в 2023 году будет подготовлен целый пакет реформ, который поможет бороться с коррупцией внутри этого европейского института. Из обещанных мер – усиленная защита информаторов, запрет на деятельность неофициальных "дружеских групп" (включающих в себя парламентариев и представителей третьих стран), пересмотр правил поведения парламентариев и более глубокий анализ контактов депутатов с третьими странами.

15 декабря Европейский парламент также принял резолюцию (541 голос "за", всего 2 "против" и 3 "воздержания"), в которой предлагаются меры по усилению контроля за доходами. Основное предложение: заставить парламентариев декларировать свои активы в начале и в конце истечения срока их полномочий. Парламент пообещал продвигать запрет на уровне всего ЕС на пожертвования в адрес депутатов и сотрудников Парламента со стороны третьих стран и политических партий.

Резолюция также приостанавливает всю работу над законодательными актами, касающимися Катара. Эта мера коснется прежде всего работы над либерализацией визового режима с Катаром. Также предлагается пересмотреть соглашение о воздушном транспорте Катара и ЕС, заключенное осенью 2021 года. Евродепутаты предложили приостановить действие пропусков в парламент для лоббистов, представляющих интересы Катара, до тех пор, пока судебные расследования не прояснят ситуацию.

Возможно, "Катаргейт" будет иметь и более долгосрочные последствия. В своем выступлении в парламентских дебатах 13 декабря комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон призвала избавиться от любых различий в национальных законодательствах в ЕС, которые мешают более слаженно бороться с коррупцией. Комиссар пообещала, что в 2023 году предложит новый закон, который должен криминализовать все формы коррупции, а также установить более суровые уголовные наказания за них во всех странах ЕС. Йоханссон вновь напомнила об идее создать специальную инстанцию, занимающуюся вопросами этики во всех институтах ЕС – Европейской комиссии, Парламенте, Совете, Суде Европейского союза, Европейском центральном банке, Европейской счетной палате, Европейском социально-экономическом комитете и Комитете регионов.

Помимо Европейского парламента, на скандал отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она инициировала расследование связей всех 26 еврокомиссаров с бывшим комиссаром по вопросам миграции и бывшим членом консультативного совета в НПО Fight Impunity Димитрисом Аврамопулосом. Его имя также всплыло при расследовании "Катаргейт".

"Уотергейт" закончился отставкой президента США Ричарда Никсона, а также ряда людей из его окружения. Некоторые участники скандала были осуждены и оказались в тюрьме. Скандал способствовал принятию новых законов и изменению старых, в том числе Акта о федеральных избирательных кампаниях. Есть надежда, что «Катаргейт» действительно приведет к фундаментальным изменениям, которые повысят прозрачность Европейского парламента, как единственного института ЕС, который европейцы выбирают напрямую.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом.





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