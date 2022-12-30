Премьер-министр: 2023 год будет непростым, но жизнь людей не должна стать хуже

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что 2023 год будет непростым для Литвы, но государство хотя бы частично амортизирует экономические проблемы - экономика страны немного вырастет, покупательная способность людей не снизится, у них будет работа, зарплаты вырастут, и цены будут расти медленнее.

"В наступающем году мы ожидаем, что покупательная способность населения как минимум останется неизменной. Да, нам будет труднее, чем хотелось бы, но это экономические проблемы, которые государство способно хотя бы частично амортизировать", - заявила в пятницу в интервью радио LRT И. Шимоните.

По словам премьер-министра, в следующем году экономика Литвы все еще будет расти "вероятно, слабо", хотя риски есть, ситуация неопределенная, но есть положительные сигналы в различных отраслях экономики.

"Рынок труда остается благоприятным для работников. У тех, кто в поиске работы, есть возможность ее найти. В Литву прибыло немало украинских военных беженцев, которых мы также интегрировали в рынок труда. У нас увеличилось количество работающих. (..) Поэтому рынок труда будет по-прежнему благоприятным для работников, заработная плата будет расти медленнее, чем в этом или в прошлом году, но и цены будут расти медленнее", - отметила премьер-министр.

Она признала, что плохой новостью для тех, кто взял кредит, является рост процентных ставок. Однако И. Шимоните убеждена, что к этому нужно было готовиться.

"Но, с другой стороны, к этому надо было быть готовым. Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что процентные ставки могут оставаться нулевыми всю жизнь. (...) Но это не тот шок, который случился в 2008-2009 годах, когда и процентные ставки выросли, и доходы уменьшились, и это, наверное, был худший сценарий из всех", – отметила И Шимоните, которая была министром финансов в 2009-2012 годах.

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