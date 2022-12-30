Пациент зубного врача в поликлинике пришел в ужас: она хлопала глазами и спрашивала, что делать

Визит к зубному врачу в поликлинике шокировал мужчину. "Меня иногда поражает некомпетентность врачей. Есть на самом деле отличные специалисты, мы должны быть им благодарны, но есть и такие, которые не могут или не хотят работать, позорят других врачей", – писал мужчина.

"У меня разболелся зуб, я позвонил в поликлинику. Приняли через несколько дней. Все хорошо, ждать долго не пришлось. Когда садишься в кресло к зубному, надеешься на профессиональный подход, ведь многие люди с трудом переносят такие процедуры. То, что произошло в кабинете у врача, меня шокировало и разозлило", – рассказал мужчина.

"Врач сидит и хлопает глазами, я сижу, рот открыт, течет слюна, зуб болит, а она говорит: что мне делать? Откололось основание. Я кое-как промычал – надо лечить как-то. Она снова хлопает глазами, что-то ищет в тетрадке. Я в панике, врач, оказывается, еще и учится на пациентах. От молчания я запаниковал еще больше: что вы будете делать? Она спокойно отвечает – не знаю, может, положу лекарство", – рассказывает мужчина.

Больше он не выдержал.

"Я закрыл рот, встал с кресла и сказал, если не умеешь работать, чего здесь сидишь. Ведь человек идет к врачу, надеется на лечение, а не на гадание. Можно же послать к другому специалисту, если не знаешь, что делать, а не экспериментировать. Конечно, я пошел в частную клинику, где зуб залечили без проблем.

Однако возникает вопрос, почему я должен платить такие налоги, а лечиться у платных врачей, платить дополнительно, и уже совсем фокус, когда врач спрашивает у пациента, что делать? Уже несколько лет я не хожу в государственные поликлиники, а между тем плачу налоги и немалые", – возмущался мужчина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!